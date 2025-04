Ubisoft begint volgende week met gebruikerstesten van offline modus The Crew 2

Ontwikkelaar en uitgever Ubisoft heeft eerder bevestigd dat The Crew 2 en The Crew: Motorfest voorzien zullen worden van een offline modus. Mocht Ubisoft ervoor kiezen om de servers offline te halen, zullen spelers de game dus gewoon nog kunnen spelen.

De keuze voor deze toevoeging kwam niet zomaar uit de lucht vallen, gezien de commotie rondom de originele The Crew-game. Spelers die die game gekocht hebben zijn niet in staat de game te spelen, gezien Ubisoft de servers offline heeft gehaald.

Vanaf 30 april zal Ubisoft beginnen met de gebruikerstesten voor de offline modus. Een kleine groep spelers zullen op uitnodiging mee kunnen doen op pc.

In een video die gedeeld is via YouTube, bevestigde producer Grégory Corgié dat de modus ergens voor het eind van 2025 beschikbaar zal zijn. Dit gaat specifiek om de modus voor The Crew 2, die voor The Crew: Motorfest zal nog wat langer op zich laten wachten.

“Regarding The Crew: Motorfest, our teams are currently focused on the live-service, and support for the game for years to come. But rest assured, The Crew: Motorfest will receive an offline mode. The Crew 2 will be first, allowing players to enjoy and switch between the online and offline mode whenever they want, when we will deploy the version before the end of 2025.”