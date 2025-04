Trailer toont beelden van vierde The Last of Us aflevering

De derde aflevering van The Last of Us season 2 is vandaag te zien op HBO Max en zoals gebruikelijk geeft de streamingdienst op dezelfde dag een trailer vrij met wat beelden van de komende aflevering, die voor volgende week gepland staat.

De trailer kan je hieronder bekijken en geeft een sneak peak naar waar de volgende aflevering over gaat, maar weet wel dat het natuurlijk wat spoilers bevat. Dus kijk de trailer enkel als je het zeker weet.