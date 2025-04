Ghost of Yotei bevat grootste map die Sucker Punch ooit gemaakt heeft

Hoewel het nog even wachten is tot het 2 oktober is, krijgen we nu wel steeds meer informatie over Ghost of Yotei. Dit via interviews en zo leren we ook dat de wereld in deze game de grootste is die Sucker Punch ooit gemaakt heeft.

Dit zegt co-creative director Jason Connell in een gesprek met Famitsu. Nu heeft de ontwikkelaar met de eerste game in de franchise alsook inFAMOUS mooie werelden gecreëerd, maar die vallen in het niet in vergelijking met hun aankomende game.

De spelers krijgen enorm veel vrijheid op de grote map, waarbij men zelf kan bepalen in welke volgorde ze jacht maken op de Yotei Six. De game is zo ontworpen dat spelers dat op hun eigen tempo kunnen doen in plaats van dat de game ze vertelt welke route te nemen.