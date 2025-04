EA ontslaat 300 tot 400 man en annuleert onaangekondigd Titanfall project

Electronic Arts heeft tussen de 300 en 400 medewerkers ontslagen als gevolg van een reorganisatie. Hieronder vallen ook pakweg 100 mensen die werkzaam zijn bij Respawn Entertainment en op titels als Apex Legends en Star Wars Jedi zaten, zo meldt Jason Schreier van Bloomberg.

Hierna heeft de ontwikkelaar via X bevestigd dat er inderdaad mensen bij de studio zijn ontslagen en ook dat er twee projecten, die in vroege fase verkeerden, zijn geannuleerd. De ontwikkelaar schrijft het volgende:

“As we sharpen our focus for the future, we’ve made the decision to step away from two early-stage incubation projects and make some targeted team adjustments across Apex Legends and Star Wars Jedi. These decisions aren’t easy, and we are deeply grateful to every teammate affected—their creativity and contributions have helped build Respawn into what it is today. We’re offering meaningful support to those impacted, including exploring new opportunities within [Electronic Arts].”