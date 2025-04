Lost Soul Aside uitgesteld naar eind augustus

Ontwikkelaar Ultizero Games en uitgever Sony Interactive Entertainment hebben aangekondigd dat de geplande release van 30 mei voor Lost Soul Aside niet langer aan de orde is. De game is namelijk uitgesteld tot 29 augustus, we zullen dus een aantal maanden langer moeten wachten.

De ontwikkelaar geeft via Yang Bing (CEO) het volgende aan over het uitstel:

“We are truly grateful for the positive response we’ve received from players all over the world since we announced Lost Soul Aside. We remain committed to delivering a high-quality game experience. To match the standards Ultizero Games have set for ourselves, we are going to take some additional time to polish the game. Lost Soul Aside will now release on August 29, 2025. We want to express our heartfelt thanks to our fans waiting for the launch.”