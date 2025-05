Er komen nieuwe Nintendo LEGO sets aan

De samenwerking tussen LEGO en Nintendo bloeit nu al een tijdje voort. We hebben een tal aan mooie sets voorbij zien komen, van Mario Kart tot Animal Crossing. Beide partijen zijn er nog zeker niet klaar mee, aangezien er nieuwe details gedeeld worden over de aankomende sets.

We kunnen nieuwe sets verwachten van Super Mario, Mario Kart en Animal Crossing. Daarnaast zal er ook een Captain Toad set beschikbaar komen. Om welke sets het exact gaat, lees je hieronder.

Super Mario: Prince Florian & Castle Bowser (1,251 pieces)

(1,251 pieces) Super Mario: Captain Toad’s Camp (159 pieces)

(159 pieces) Super Mario: Party at Toad’s House (276 pieces)

(276 pieces) Mario Kart: Wario & King Boo (512 pieces)

(512 pieces) Mario Kart: Bowser’s Castle (1,068 pieces)

(1,068 pieces) Mario Kart: Interactive LEGO Mario & Standard Kart (278 pieces)

(278 pieces) Animal Crossing: Creative Houses: Seasons of Fun (814 pieces)

(814 pieces) Animal Crossing: Blathers’s Museum Collection (543 pieces)

(543 pieces) Animal Crossing: Goldie’s Cozy House (149 pieces)

new LEGO Mario and Animal Crossing sets releasing in August pic.twitter.com/7rmCg6wcsN — Wario64 (@Wario64) May 1, 2025

De sets zouden ergens in augustus 2025 beschikbaar moeten komen. Er zijn nog geen prijzen of officiële foto’s bekendgemaakt, zodra we hier lucht van krijgen zullen we het uiteraard delen.