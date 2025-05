Nintendo lijkt eindelijk wat te doen aan enorme hoeveelheid shovelware in eShop

Nintendo heeft veranderingen aangebracht in de eShop, waardoor de ranglijsten in de digitale winkel nét anders werken. Het lijkt erop dat het bedrijf eindelijk actie onderneemt tegen alle aanwezige shovelware. De aanwezigheid van deze ‘low-effort’ games, lijkt steeds normaler te worden in zowel de Nintendo eShop als PlayStation Store en Steam.

Het gaat om duizenden games die voor extreem lage prijzen worden aangeboden op de platformen, waar je duidelijk aan af kunt zien dat er niet veel werk in gestopt is. Vaak zijn het zeer kleine projectjes die door AI zijn gegenereerd en direct de shop in zijn gegooid.

Naar verluidt maken deze ‘ontwikkelaars’ de games zo goedkoop, zodat ze eerder bovenaan de ranglijsten komen te staan, waardoor het lijkt alsof de game erg populair en succesvol is. Dit genereert uiteraard weer nieuwe verkopen. Nintendo lijkt nu eindelijk actie te hebben ondernomen.

Met de laatste update van de Nintendo Switch, heeft Nintendo de manier aangepast waarop de ranglijsten in de shop worden bepaald. Het draait niet meer om het aantal verkochte exemplaren binnen 48 uur, maar om de totale opbrengst verdeeld over 72 uur. Hierdoor zullen deze extreem goedkope games niet meer zo makkelijk aan de top komen.

Hoewel dit impact zal hebben op de hoeveelheid shovelware, zullen andere ontwikkelaars die hun game wat goedkoper aanbieden hier ook last van hebben. Ontwikkelaars van indie games gaven eerder al aan dat ze hun titels vaak met flinke korting verkochten, om op die manier meer aandacht tot zich te trekken. Voornamelijk full-priced games lijken dus voordeel te halen uit deze veranderingen.