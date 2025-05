Schreier: ‘Uitstel GTA VI was al langere tijd onvermijdelijk’

Rockstar Games kondigde gisteren aan dat de release van Grand Theft Auto VI van dit najaar opschuift naar 26 mei 2026. Het viel enigszins te verwachten, gezien de ontwikkelaar games vrijwel altijd uitstelt. Volgens journalist Jason Schreier van Bloomberg was het geloof binnen de ontwikkelaar dat de game eind dit jaar zou uitkomen er überhaupt al niet.

Op BlueSky zegt Schreier dat hij verschillende mensen bij Rockstar Games heeft gesproken. Zij geven allemaal aan dat de release window van het najaar 2025 al voor een lange tijd niet echt was, omdat er nog te veel gedaan moest worden in te weinig tijd.

Het uitstel, ook om crunch te voorkomen, zou volgens de mensen die hij heeft gesproken al maanden onvermijdbaar zijn geweest.

“Nobody I’ve talked to at Rockstar has believed Fall 2025 was a real window for a very long time now. Too much work, not enough time, and what appears to be a real desire from management to avoid brutal crunch. GTA VI slipping to 2026 has seemed inevitable for months if not longer.”