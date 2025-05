DOOM: The Dark Ages neemt aardige hap uit je SSD

Later deze maand verschijnt DOOM: The Dark Ages en nog voor de game in de winkels ligt mogen we de reviews verwachten. Inmiddels zijn media voorzien van een exemplaar, wat blijkt uit review embargo informatie die online is gezet. Zo zullen de reviews op 9 mei om 16:00 uur online gaan.

Daarnaast leren we via PlayStation Game Size wat de vereiste opslagruimte voor DOOM: The Dark Ages is. De initiële installatie zal namelijk rond de 84GB vereisen en als je de Premium Edition aanschaft, moet je rekening houden met extra 17,5GB voor het digitale artbook, al is dat natuurlijk optioneel.

Hoeveel ruimte de game op de Xbox Series X|S vereist is nog niet bekend. Voor de pc-versie wordt rond de 100GB genoemd op Steam.