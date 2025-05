Sci-fi first-person shooter La Quimera plotseling uitgebracht

Niet al te lang geleden kondigde ontwikkelaar Reburn de sci-fi shooter La Quimera aan, die aanvankelijk op 25 april zou verschijnen. Vlak voor de release van de game werd de titel echter uitgesteld naar een later moment vanwege onvoorziene omstandigheden.

Lang heeft het uitstel niet geduurd, want La Quimera is plotseling uitgebracht op Steam. Het gaat hier wel om de early access, dus de definitieve game is nog niet klaar. Hieronder het bericht dat Reburn bij de release op Steam gedeeld heeft.

“As many of you know, we didn’t hit our window to launch last week due to technical hurdles which impacted our ability to get the game live. While we initially strove for a quick resolution, the situation required more time and care than we anticipated.

We intended to keep communications clear but also chose to wait it out until we had an update to share, but waiting it out caused more misunderstandings. We’ve been focused on working through how to get the game live.”