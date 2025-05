Sony kondigt speciale Death Stranding 2 DualSense controller aan

Met de naderende release van Death Stranding 2: On the Beach heeft Sony PlayStation nu een nieuw model DualSense controller aangekondigd. Het gaat om een controller die in gelimiteerde oplage zal verschijnen, geheel in stijl van de game.

De controller is ontworpen in samenwerking met Kojima Productions en zal voor € 84,99 aangeboden worden. Het is vanaf 22 mei om 10:00 uur ’s morgens mogelijk om de controller via PlayStation Direct in pre-order te plaatsen.

De release van de controller valt samen met de release van de game op 26 juni.