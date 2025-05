Death Stranding 2: On the Beach is goud gegaan

Het duurt nog dik anderhalve maand voordat Death Stranding 2: On the Beach uitkomt voor de PlayStation 5, maar Kojima Productions is al klaar met de game. Via een nieuw bericht op X laat de ontwikkelaar weten dat de titel goud is gegaan.

Daarmee is de ontwikkeling officieel afgerond en gaat de ontwikkelaar zich ongetwijfeld richten op de day one patch. De game zelf is echter klaar om gedrukt te worden op discs om nadien verscheept te worden. Met andere woorden: niets staat de release van 26 juni meer in de weg.