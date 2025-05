Bekijk hier een reeks nieuwe screenshots van Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach is eerder deze week van verschillende previews voorzien, waaruit het een en ander aan interessante informatie is gekomen. Ook kondigde Sony een speciale DualSense-controller aan én de game is goud gegaan.

Dat is niet het enige, we hebben namelijk ook nog een reeks screenshots van de game. Alle nieuwe beelden hebben we hieronder op een rijtje gezet om van te genieten. Death Stranding 2: On the Beach verschijnt op 26 juni voor de PlayStation 5.

Mocht je de Digital Deluxe Edition aanschaffen, dan kan je op 24 juni al met de game aan de slag.