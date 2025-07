Review: Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – De iconische Tony Hawk’s Pro Skater-games zagen in 2020 een terugkeer in de vorm van een remaster/remake. Voor velen een nostalgietrip, maar tegelijkertijd voor jongere gamers ook een ideale manier om te ontdekken waarom deze games vroeger zo populair waren. Na de uitgave van Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 was de meest logische stap om het derde en vierde deel dezelfde behandeling te geven. We hebben er vijf jaar op moeten wachten, maar nu is ook dat moment daar. We kunnen opnieuw op nostalgietrip, ditmaal in Tony Hawk’s Pro Skater 3+4.

De bekende twee minuten

Net zoals in de eerste twee games krijg je ook in deze game(s) weer te maken met een vergelijkbare structuur. Elk level kent verschillende doelen en het is aan jou om binnen 2 minuten zoveel mogelijk van deze doelen te voltooien. Dit varieert van de letters SKATE verzamelen tot een combo maken met een bepaalde score, bepaalde totaalscores behalen en meer specifieke doelen afgestemd op een level. Denk dan aan op een bepaalde plek een manual maken, posters weghalen en meer. Hoewel elke sessie 2 minuten duurt, kun je oneindig vaak opnieuw beginnen en als een doel eenmaal is afgestreept, blijft die afgestreept.

Door voldoende doelen te voltooien speel je het volgende level vrij en dit proces herhaalt zich net zolang totdat je het einde bereikt en alle levels hebt vrijgespeeld. Om de paar levels krijg je echter wat afwisseling in de vorm van een competitie, waarbij je over drie heats van een minuut zoveel mogelijk van je kunnen moet laten zien. De twee heats met de beste score worden bij elkaar opgeteld en bepalen je plek op de ranglijst. Als je een medaille haalt is de basis voltooid en kun je weer door. Het is het bekende concept van weleer waar men nu niet vanaf wijkt. Sterker nog, het is in het kader van Tony Hawk’s Pro Skater 4 zelfs wat versimpeld.

Waar die game het concept wat omgooide en je van verschillende personen naar elkaar liet gaan om daar opdrachten aan te nemen, is dat nu teruggebracht naar het oorspronkelijke concept. Oftewel, de doelen zijn direct vanaf begin duidelijk en je hoeft niet meer met mensen in gesprek te gaan die je deze opdrachten geven. Dit heeft Activision bewust gedaan om het vierde deel meer aan te laten voelen als de andere drie games. Hoewel het voor spelers van de originele game misschien even wennen zal zijn, is het op geen enkel moment storend of voelt het als een stapje terug aan. Sterker nog: het is misschien wel de juiste keuze geweest, omdat het hierdoor zeer vertrouwd aanvoelt. Ook al zijn in verschillende levels de doelen aangepast.

Vrij skaten, speedrunnen en meer

De hoofdmoot van de games is natuurlijk het afwerken van de doelen per level om zo steeds verder te geraken. Dat is ook waar je als speler het meeste mee bezig bent. Per skater kun je een video vrijspelen door met hem of haar het einde te bereiken. Nu is dat een leuke extra, maar de diehard fans kunnen hierdoor net zoals vroeger gemotiveerd worden om de games met alle skaters individueel te doorlopen. Dit betekent een herhaling van zetten, gezien de doelen niet veranderen, maar tegelijkertijd staat dit ook voor tientallen uren speelplezier en dat is dan pas het topje van de ijsberg.

De game biedt je namelijk de vrijheid om in free skate elk level op je gemak te leren kennen, waarbij je zonder limiet zo lang kunt skaten als je zelf wilt. Als je juist van tempo maken bent, kun je ook aan de slag in de speedrun modus. Daarin dien je juist zo snel mogelijk een level te voltooien, perfect voor de spelers die de gameplay echt tot in de puntjes onder de knie hebben. Verder bieden alle levels zoals voorheen naast de doelen ook collectables zoals een uniek deck, skillpunten om je skater op verschillende vlakken te verbeteren, stapels geld voor aankopen in de store en meer. Hierdoor heeft elk level meer te bieden dan ogenschijnlijk lijkt, wat eens te meer bijdraagt aan de replaywaarde. In dat kader heb je ook een park editor, waarmee je net zoals vroeger je eigen skatepark in elkaar kunt zetten of een multiplayer die eveneens veel plezier biedt. Wat dat betreft hebben beide games meer dan genoeg te bieden qua content en mogelijkheden.

Daar komt nog bij dat de ontwikkelaar niet uitsluitend van het bronmateriaal is uitgegaan. Je mag namelijk ook een paar nieuwe levels verwachten. Die vormen samen een uitstekende aanvulling op het reeds bestaande pakket en de ontwikkelaar heeft zeer goed gekeken naar hoe de oude levels zijn opgebouwd, en is daarop verder gaan borduren met eigen creaties. Die zijn weliswaar nieuw, maar voelen perfect in lijn met de andere levels aan waardoor je haast zou denken dat die ook onderdeel uitmaakten van de originele games. Het past er namelijk naadloos bij en daarmee is het totaalpakket in levels ook ruimschoots in orde, want er valt genoeg variatie te bespeuren.

Stapje vooruit en achteruit

Qua gameplay voelen beide games aan als vroeger, maar om het nieuwkomers iets gemakkelijker te maken kun je verschillende modifiers inschakelen. Zo is het instelbaar dat je nooit valt, dat je altijd perfect blijft grinden, een manual maakt en meer. Het zijn hulpmiddelen die het voltooien van verschillende doelstellingen aanzienlijk simpeler maakt, maar het is altijd optioneel. Voor de diehard spelers misschien vloeken in de kerk, voor jonge nieuwkomers een prettige manier om vooral veel plezier te beleven aan de gameplay. Nieuw is dit overigens niet, want de uitgave van de vorige twee games bevatte precies dezelfde mogelijkheden.

Buiten dat is de grootste ‘verandering’ vooral het visuele aspect. De animaties, de textures, de aankleding van de levels en natuurlijk de details voldoen aan hedendaagse maatstaven. Alle levels zien er kleurrijk en mooi uit, waarbij je de keuze hebt uit twee grafische modi. Zo kun je voor Quality gaan, waarbij je een upscaled 4K resolutie gepresenteerd krijgt op een framerate van 60fps. In Performance speel je ook in een upscaled 4K resolutie, maar dan in 120fps. Opvallend is wel dat de Performance modus (op de PlayStation 5 Pro) last heeft van screen tearing. Heel vaak komt het niet voor, maar het is wel duidelijk merkbaar, dus hier kan nog wel een patch tegenaan gegooid worden.

Hoe dan ook, in visueel opzicht is Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 een flinke stap vooruit. Grafisch is het meer dan prima te pruimen. Toch is er ook een stap achteruit te bespeuren. Hoe je het wendt of keert, de soundtrack van de oorspronkelijke games blijft een belangrijk onderdeel van de algehele ervaring. Nu zijn er zeker nummers die terugkeren, maar het overgrote deel van de soundtrack is op de schop gegaan met als gevolg dat bepaalde nummers die je snel met deze games zou associëren niet langer aanwezig zijn. De vervangers zijn absoluut goed gekozen, maar in het kader van nostalgie is het toch jammer dat er vrij veel aan de soundtrack is gerommeld.

Gespeeld op: PlayStation 5 Pro.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc.