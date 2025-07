Twisted Metal trailer toont fragmenten van tweede seizoen

Twisted Metal is in een tv-serie gegoten en dat bleek een onverwacht goed resultaat op te leveren. Ook de kijkcijfers waren meer dan prima en dat is reden genoeg om door te gaan met een tweede seizoen. Dit tweede seizoen gaat op 31 juli live op Peacock, zo is aangekondigd.

Om het tweede seizoen extra onder de aandacht te brengen, is er een nieuwe trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken. Samen met de trailer is er ook een korte omschrijving van het tweede seizoen gedeeld.

“Following the revelations in the season one finale, John and Quiet find themselves entering the deadly Twisted Metal tournament, a sinister demolition derby hosted by a mysterious man known as Calypso. As they try to survive an onslaught of dangerous new foes and familiar faces alike, including the murderous clown Sweet Tooth, things get complicated for John when he reunites with his long-lost sister, the vigilante Dollface.”