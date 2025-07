Need for Speed-franchise staat in de ijskast

Het lijkt erop dat gamers op de korte termijn geen nieuwe Need for Speed-game hoeven te verwachten. Nadat eerder al bekend werd dat ontwikkelaar Criterion haar focus heeft verlegd naar Battlefield 6, is nu ook naar buiten gekomen dat een door EA gesponsorde Need for Speed-fansite geen financiering meer ontvangt. Dat merkte VGC op.

Matthew Everingham, die bijdroeg aan het draaiend houden van de website Speedhunters, verklaarde via sociale media dat EA de Need for Speed-franchise voorlopig in de ijskast heeft gezet. Als gevolg daarvan ontvangt de site geen financiële steun meer van de uitgever. EA zelf heeft geen verklaring uitgebracht over de website of de franchise.

Need for Speed: Unbound, de meest recente titel in de reeks, werd gematigd positief ontvangen — maar wist geen blijvende indruk achter te laten. Had jij gehoopt op een nieuw deel?