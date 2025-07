The Witcher 3 en meer verdwijnen volgende maand uit PlayStation Plus Extra en Premium

Elke maand komen er niet alleen games bij in de bibliotheek van PlayStation Plus Extra en Premium, er verdwijnen ook altijd weer games. Voor de maand augustus staan er een aantal grote titels op de lijst.

Volgende maand zullen er in totaal 14 games uit de bibliotheek verdwijnen. De meest in het oog springende is The Witcher 3: Wild Hunt. Een andere grote titel is Star Wars Jedi: Survivor. Daarnaast zullen vijf Sword Art Online-delen uit het aanbod gehaald worden.

De gehele lijst is als volgt: