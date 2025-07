Rockstar Games heeft de Social Club na 13 jaar gesloten

Rockstar Games heeft de Social Club na 13 jaar te hebben gebruikt officieel gesloten. Als je nu naar de website van de Social Club gaat, zul je doorverwezen worden naar de homepagina van de ontwikkelaar. Daarmee komt een praktische tool officieel ten einde.

Via de Social Club was het mogelijk om de voortgang in diverse games op een praktische manier bij te houden, toegang te krijgen tot exclusieve content, met andere spelers in aanraking te komen en meer.

Volgens de Rockstar Games insider Videotechuk is alles wat ook maar met Social Club te maken had offline, al suggereert hij dat het kan zijn dat Rockstar werkt aan een nieuw platform. Of dat ook zo is zal moeten blijken, maar met de komst van Grand Theft Auto VI is dat op zich geen gekke gedachte.