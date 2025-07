Volgende Battlefield is Battlefield 6, onthulling is waarschijnlijk dichtbij

De volgende Battlefield-game zal Battlefield 6 zijn, zo blijkt uit een inmiddels verwijderde post van streamer Doom49 op sociale media.

Doom49 deelde een foto van een care package dat hij naar eigen zeggen had ontvangen van Electronic Arts. Op het pakket was het Battlefield 6-logo afgebeeld.

In reactie op deze post meldde Battlefield-influencer rivaLxfactor dat het pakket vermoedelijk was verstuurd ter voorbereiding op de volledige onthulling van Battlefield 6, die op 29 juli zou moeten plaatsvinden.

Electronic Arts liet eerder al weten dat de volgende Battlefield-titel nog vóór het einde van het huidige financiële jaar zou verschijnen – dat betekent vóór april 2026.

Volgens rivaLxfactor zou kort na de onthulling een open bèta van start gaan.

I have confirmed with another person that there is indeed a 3 day EA event starting on July 29th.

This is where Battlefield 6 will be revealed, devs will be interviewed in a somewhat fixed format, and the game will be featured with content creators.

The open beta will launch… https://t.co/OmLRH3Gg3Z

— rivaLxfactor – Battlefield 6 waiting room (@rivaLxfactor) July 19, 2025