MachineGames heeft meerdere games in ontwikkeling

MachineGames bracht ons eind vorig jaar Indiana Jones and the Great Circle en hun eerstvolgende release is The Order of Giants, wat een uitbreiding voor de genoemde titel is. Deze uitbreiding staat gepland voor een release in september, maar dat is niet het enige waar ze aan werken.

In een nieuwe financiële update van Xbox staat aangegeven dat MachineGames meerdere projecten in ontwikkeling heeft. De vraag is echter waar ze precies aan werken. Het is geen geheim dat alle betrokken partijen bij Indiana Jones er toekomst in zien, maar of de ontwikkelaar gelijk met een vervolg aan de slag is gegaan is onduidelijk.

Het kan ook goed zijn dat er gewerkt wordt aan een nieuwe Wolfenstein-game, waarmee de ontwikkelaar eerder al erg succesvol is geweest. Duidelijk is in ieder geval dat MachineGames momenteel zeker niet stilzit.