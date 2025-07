Nieuwe Friday the 13th game is in ontwikkeling

Er is een nieuwe game gebaseerd op Friday the 13th in ontwikkeling, samen met een nieuwe film. Dit heeft Horror Inc. vice president Robbie Barsamian in gesprek met Bloody Disgusting laten vallen op de San Diego Comic-Con.

“I can tell you that a new sequel movie and new sequel game are at the top of our list. It’s where most of our energy’s going right now. And I can tell you finally we’re in a position to deliver on that.”

We moeten het met deze bevestiging doen, want verdere informatie werd niet gegeven.

“While we’re not officially announcing with our partners today, both are coming. They’re both in the works and they’re both coming.”

Heel misschien krijgen we tijdens gamescom een officiële aankondiging of tijdens The Game Awards eind dit jaar, al kan het ook goed zijn dat men pas net begonnen is en dat de officiële aankondigingen nog wel even op zich laten wachten.

Bij meer nieuws laten we het weten.