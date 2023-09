Microsoft heeft al een uitgebreid portfolio aan titels uit de Like A Dragon-franchise (voorheen bekend als Yakuza) op hun Game Pass dienst staan. Een game die tot op heden ontbreekt is Like A Dragon: Ishin!, maar ook die zal in ieder geval later dit jaar zijn weg naar Game Pass gaan vinden.

Wat wellicht nog veel interessanter is, is dat een van de aankomende titels vanaf dag een ook beschikbaar zal zijn. Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name verschijnt op 9 november aanstaande en zal dan ook gelijk beschikbaar gesteld worden via Xbox Game Pass.

Binnenkort zullen dus alle avonturen van Kiryu, Ichiban en Ryoma te vinden zijn op Game Pass. Heb jij als Xbox-bezitter al kennisgemaakt met deze franchise via Game Pass? Laat het ons weten in de comments.