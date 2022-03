Capcom heeft vandaag aangekondigd dat Resident Evil 2, Resident Evil 3 en Resident Evil 7: Biohazard later dit jaar een upgrade krijgen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Dit betekent in de praktijk een hoge framerate, ray tracing en 3D audio wat de ervaring nog beter zal moeten maken.

De PS5-versie krijgt daarbij ook DualSense ondersteuning qua haptische feedback en adaptieve triggers, maar het hoe en wat is nog even afwachten. De upgrade is gratis voor bezitters van de game op de last-gen consoles, dat op de Xbox Series X|S via Smart Delivery zal verlopen. Spelers op pc krijgen eveneens een gratis upgrade patch.

Een specifieke releasedatum voor de upgrades is nog niet bekendgemaakt.