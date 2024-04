We zijn al een jaar op de hoogte dat Remedy Entertainment bezig is met remakes van Max Payne 1 & 2. We zullen nog wel even op de games moeten wachten, want beide titels moeten nog de volledige productie ingaan. Dit wil zeggen dat men nog in een vroege fase van de ontwikkeling verkeert.

In februari van dit jaar werd duidelijk dat er nog niet zoveel vooruitgang was geboekt met de Max Payne remakes. De game verkeerde toen namelijk nog in conceptfase. Nu heeft de  ontwikkelaar tijdens een investeerdersvergadering  aangegeven dat het de bedoeling is dat de games dit kwartaal in volledige productie zullen gaan.

Hierdoor zal het nog wel even duren voordat we iets van de remakes zullen zien, laat staan dat er een releasedatum wordt gegeven.