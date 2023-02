In april vorig jaar werd bekend dat er remakes van de eerste twee Max Payne-delen in ontwikkeling zijn. We zijn nu meer dan negen maanden verder, maar er is nog niet erg veel vooruitgang geboekt.

Remedy heeft zijn financiële cijfers bekendgemaakt en heeft ook laten weten hoe de games waar zij mee bezig zijn er voor staan. Voor de remakes van Max Payne en Max Payne 2 geldt dat deze nog steeds in conceptfase verkeren. Het duurt dus nog wel even voordat we beide titels in de schappen zullen zien.

“Max Payne 1&2 remake continues in the concept stage. The project has made good progress. We are looking forward to bringing this beloved character alive again to a new generation of consoles and to a new generation of fans.”