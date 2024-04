Microsoft heeft de resultaten van het derde kwartaal in hun financiële jaar bekendgemaakt en hieruit blijkt dat het niet al te best gaat met de hardware verkopen. Zo zouden de Xbox hardware verkopen in het kwartaal januari – maart 2024 met maar liefst 31% zijn gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder.

Dat de verkopen wat dalen in die periode is logisch, want het laatste kwartaal van een kalenderjaar is altijd een piekmoment. Desalniettemin is een daling van 31% echt enorm te noemen en volgens Microsoft is dit te wijten aan “minder verkopen van de console”. Duidelijk dus.

Daar waar de hardware verkopen dus flink afnemen, zijn er ook goede resultaten te melden. Zo is de algemene winst aangaande games met maar liefst 51% gestegen. Dit is dan weer te danken aan de overname van Activision Blizzard, die met zijn games goede zaken heeft gedaan.

Microsoft is ook begonnen met hun focus te verleggen naar andere platformen, wat ze tot dusver hebben gedaan met vier titels. Dat pakt goed uit, zo zegt Microsoft CEO Satya Nadella:

“We’re expanding our games to new platforms, bringing four of our fan favorite to Nintendo Switch and Sony PlayStation for the first time. In fact, earlier this month we had 7 games among the top 25 on the PlayStation Store, more than any other publisher.”

Met dit succes op de PlayStation wordt eens te meer bewezen dat het voor Microsoft juist verstandig is om hun exclusieve titels breder beschikbaar te maken, want hun games zijn overduidelijk absoluut in trek. Of dit een aanzet vormt om nog meer exclusieve games op andere platformen uit te brengen, moet nog blijken.