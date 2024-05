We hebben er lang op moeten wachten, maar Ubisoft is klaar voor de release van de free-to-play shooter XDefiant. Na de server stress test onlangs gaf de ontwikkelaar aan nog wat werk te hebben aan bepaalde aspecten van de game, maar dat de releasedatum snel zou volgen.

Via de website van de game heeft Ubisoft nu aangekondigd dat XDefiant op 21 mei lanceert voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game gaat van start met de ‘Pre season’ wat een aanloop is naar het normale eerste seizoen dat zes weken later begint.

De release van de game is om precies te zijn op 21 mei om 19:00 uur ’s avonds en de content die beschikbaar is, is identiek aan wat er beschikbaar was tijdens de recente stress test. Die gemist? De bovenstaande afbeelding laat precies zien wat je kan verwachten.

Zodra de pre season erop zit, schakelt de game over naar de gewone seizoenen en elke drie maanden mag er een nieuw seizoen verwacht worden. Het plan voor het eerste jaar van XDefiant is zoals op de afbeelding hieronder. Meer informatie over XDefiant en de (post)-release kan je hier vinden.