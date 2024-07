In mei bracht Ubisoft de free-to-play shooter XDefiant uit en dat is een groot succes, want in korte tijd wist de shooter miljoenen spelers aan te trekken. In de afgelopen weken is de ontwikkelaar volop bezig geweest met het eerste seizoen dat inmiddels begonnen is, maar ook met updates om de game verder te optimaliseren omdat XDefiant op dit moment nog niet helemaal is waar het zijn moet.

Vanwege de issues werd game director Mark Rubin gevraagd of Ubisoft de game niet te snel op de markt heeft gebracht, maar dat is niet het geval. Rubin heeft een uitgebreide reactie gegeven en daarin staat te lezen dat de game vanaf nul is opgebouwd met nieuwe technologie, dit betekent dat er veel kinderziektes inzitten.

Dingen aanpassen, verbeteren, oplossen en meer kost veel tijd en nu de game eenmaal uit is, duiken er ook weer nieuwe issues op. In die zin is deze game volgens Rubin niet te vergelijken met andere reeds gevestigde games zoals Call of Duty en Apex Legends.

“Rushed out? No. What we have is an engine that has only ever been an MMO. And so all of the infrastructure for an FPS has had to be built up from the ground floor. Even CoD started on ID tech which was a shooter engine. Apex started on a shooter engine. But for us we are working on developing all new tech in an engine that was designed for something else.”

Rubin stelt dat ze met de game bezig blijven en dat spelers zeker verbetering zullen zien na verloop van tijd, maar dat het niet erg is als spelers wat anders gaan spelen als ze de bugs en issues niet trekken.