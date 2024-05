Review | Endless Ocean: Luminous – Als je na een flinke werkdag denkt aan een potje gamen, dan ben je toe aan wat ontspanning. Gaming is dit voor mensen wereldwijd, die na een dag vol verplichtingen zichzelf even lekker van het echte leven willen distantiëren en tot rust willen komen. De een speelt dan bijvoorbeeld een farming sim terwijl de ander zichzelf liever aan een Soulslike waagt. Hoe die laatste als ontspannend kan worden ervaren is voor sommigen bij ons op de redactie dan weer een mysterie. Afijn, als wij denken aan ontspanning is de Endless Ocean-serie toch wel een perfect voorbeeld. Niks moet en alles mag, terwijl je op je dooie gemakje de bodem van de oceaan verkent en daarbij ook nog eens het een en ander leert over wat daar allemaal leeft. Dat is in Endless Ocean: Luminous niet veel anders en we kwamen dus weer in een heerlijk serene omgeving terecht… Wellicht iets té sereen.

Tijd voor een goed laadsche… Verhaal.

Endless Ocean: Luminous kent een Story modus waarin jij in de flippers stapt van een nieuw teamlid van het Ocean Research Project. Bijgestaan door een AI genaamd Sera ga jij de bodem van de oceaan verkennen, zo veel mogelijk informatie over allerlei levensvormen verzamelen en nog veel belangrijker: erachter komen waarom het leven in de oceaan langzaam maar zeker aan het afnemen is. Om een of andere reden is er voor gekozen om het verhaal op te delen in verschillende hoofdstukken die je per stuk kan opstarten. Dit maakt het verhaal verschrikkelijk traag gezien er steeds weer opnieuw moet worden geladen. De hoofdstukken duren soms namelijk niet veel meer dan een minuut, met name in het begin. Voordat je in het hoofdstuk zit krijg je eerst een laadscherm, gevolgd door een cutscène waar vaak ook nog een laadscherm achteraan zit. Dan mag je even wat spelen, krijgen we wéér een cutscène voor onze kiezen gevolgd door een laadscherm, en dan zitten we weer in het hoofdmenu. Rinse and repeat.



De Story modus is niet bepaald iets om over naar huis te schrijven en voelt wel erg beperkt en simplistisch aan. Het is een beetje cliché en probeert een boodschap uit te dragen die diverse goede doelen ons door de jaren heen ook al duidelijk hebben gemaakt. Niet voor niets dat het de derde optie in het hoofdmenu is. Wat namelijk veel interessanter is, zijn de eerste twee opties: de Shared Dives en de Solo Dives. Met de Shared Dives verken je met maximaal 30 spelers de oceaan en in de Solo Dives doe je dit, tsja, solo. Tijdens zo’n dive krijg je alle bewegingsvrijheid, kan je naar hartenlust rondzwemmen en van alles en nog wat ontdekken. Belangrijk hierbij is dat je alle levende wezens die je tegenkomt scant, zodat ze in jouw Creature Log worden opgenomen. Indien je een bepaald wezen nog niet gescand zou hebben, zal deze zichzelf kenbaar maken door een bepaalde gloed af te geven. Naast diverse wezens zijn er ook schatten te ontdekken op de bodem van de oceaan, die op hun beurt weer worden opgenomen in de Treasure Log.

Rare keuzes

Nog even over die Story modus. Zodra je daaraan begint kan je de eerste paar hoofdstukken achter elkaar spelen totdat de game vindt dat het tijd wordt om deel te nemen aan een Dive. Om verder te mogen gaan met de Story modus zal je in een Dive eerst weer wat nieuwe wezens moeten scannen. De Dives an sich staan echter precies voor hetgeen Endless Ocean: Luminous je wilt bieden: ontspanning. En daar slaagt de game dan ook met vlag en wimpel in. Even een uurtje in zo’n Dive ronddwalen werkt ontzettend ontspannend, maar veel langer dan dat zal je per sessie niet willen spelen. Zo veel heeft Endless Ocean: Luminous namelijk ook weer niet om handen: het draait echt alleen om het scannen van levensvormen en het vinden van schatten. Bij iedere Dive zal de oceaan er wel weer net wat anders uitzien gezien die willekeurig wordt gegenereerd, wat enigszins bijdraagt aan de herspeelbaarheid.



Het scannen van levensvormen en vinden van schatten wordt beloond met punten die je kan gebruiken om allerlei cosmetische extra’s te kopen. Dit zijn dan andere kleuren voor jouw duikpak en accessoires, stickers die je op je uitrusting kan plakken en nieuwe emotes om te communiceren met jouw medespelers in de Shared Dives. Hier had wat ons betreft meer in gezeten. Waarom kan je bijvoorbeeld geen nieuwe uitrusting kopen? De game kent verder geen prestatiedruk, dus wat maakt het uit als jij bijvoorbeeld sneller zou bewegen dan een medespeler? Hier missen we gewoonweg wat creativiteit. Al was het iets grappigs geweest zoals een propeller waarmee je belachelijk snel door het water zou kunnen bewegen. Het had de game een stuk minder monotoon gemaakt en had ‘m, wellicht, geschikt gemaakt voor sessies van meer dan een uur.

Puntje van licht

Endless Ocean: Luminous is grafisch niks bijzonders en speelt daardoor op safe met de inmiddels wat oudere Switch-hardware. De game draait op een rotsvaste 30fps zowel docked in 1080p als handheld in 720p. Het type scherm wat je gebruikt draagt in het geval van Endless Ocean: Luminous behoorlijk bij aan hoe je de game grafisch ervaart. Zo speelden wij deze game liever handheld op een Switch OLED in tegenstelling tot de LCD-tv die we tot onze beschikking hadden, puur omdat de kleurweergave van het OLED-scherm de game veel meer tot leven brengtt wat bij een setting zoals deze een enorme bijdrage levert. Waar de oceaan an sich niet echt noemenswaardige details kent, zijn de diverse levensvormen en de manier waarop de duikers door de oceaan bewegen behoorlijk goed geanimeerd. Over de audio kunnen we kort zijn: het doet wat het moet doen. Geluidseffecten zijn niet bepaald indrukwekkend, maar ook zeker niet slecht. De soundtrack draagt gelukkig goed bij aan het serene geheel en mede daardoor hoef je geen héél indrukwekkende muziekstukken te verwachten.