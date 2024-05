Afgelopen weekend ging het gerucht al rond dat de meest recente Lords of the Fallen zijn weg naar Game Pass zou gaan vinden. Dat gerucht lijkt nu te zijn bevestigd, gezien CI Games en Microsoft een overeenkomst hebben gesloten om twee van CI Games’ titels naar Game Pass te brengen. Naast Lords of the Fallen zal namelijk ook Sniper Ghost Warrior Contracts 2 binnenkort op de abonnementsdienst te vinden zijn.

Liefhebbers van Soulslikes kunnen in ieder geval hun geluk niet op, maar ook liefhebbers van het betere sluip- en schietwerk hoeven niet ontevreden te zijn. Het enige dat nog ontbreekt is de datum wanneer de games worden toegevoegd. Volgens eerdere berichten zou Lords of the Fallen al later deze maand beschikbaar moeten zijn. Een datum voor Sniper Ghost Warrior Contracts 2 blijft voor nu even gissen.