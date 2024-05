Dead By Daylight is ondertussen een heuse merknaam geworden, die zich niet langer louter wil beperken tot het asymmetrische multiplayergenre waarin het groot geworden is. Zo krijgen we over enige tijd The Casting of Frank Stone op ons bord, een interactieve slasherfilm van de makers van onder andere Until Dawn. En daar blijft het niet bij.

In de nabije toekomst zullen we ook een third-person shooter mogen verwelkomen, die voorlopig luistert naar de codenaam Project T. In deze game probeer je alleen of in samenwerking met maximaal drie anderen te ontsnappen uit het sinistere rijk van de entiteit. De onderstaande video levert alvast een eerste deep dive achter de schermen op.