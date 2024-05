De Assassin’s Creed-games zijn de laatste jaren met uitzondering van Mirage qua omvang steeds groter geworden. Niet alleen in verhaallijnen en missies, maar ook qua speelruimte. Wat dat betreft neemt Assassin’s Creed Shadows een stapje terug.

In gesprek met IGN heeft game director Jonathan Dumont aangegeven dat de speelwereld van de aankomende game kleiner is dan die van Odyssey en Valhalla. De omvang van de speelwereld zou het beste te vergelijken zijn met die van Assassin’s Creed: Origins.

Dat de wereld dus wat kleiner is dan de laatste twee delen is zeker niet erg, want die waren misschien wel iets te groot. Desalniettemin is die van Origins alsnog van een behoorlijke omvang.

“We did want to have a much closer to real life scale ratio. So because castles took a lot of space, and we really wanted the mountains to feel like mountains, [we’ve made] the environments feel wider in the game,” Dumont contined. “But I would say around the same size as Origins.”