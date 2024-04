Het roguelite-genre is tegenwoordig populairder dan ooit. Sony Santa Monica Studio bracht bijvoorbeeld de Valhalla-uitbreiding voor God of War: Ragnarök uit, waarmee de game gedeeltelijk een roguelite werd. Deze trend lijkt ook ontwikkelaar HexWorks aan te spreken, want een nieuwe, gratis update voor Lords of the Fallen doet namelijk hetzelfde.

Spelers die voor het eerst de game oppakken of met New Game+ aan de slag gaan, hebben nu direct toegang tot diverse modificaties. Eén daarvan is de Ironman-modus, waarin je terug naar het begin van de game wordt gestuurd als je het loodje legt. Je behoudt wel je level en uitrusting mocht je sneuvelen. Verder kan je modificaties zoals willekeurige vijanden, willekeurige loot van schatkisten en minder Vestiges waar je kunt herstellen, aanzetten.

In de onderstaande trailer bespreekt de ontwikkelaar de mogelijke aanpassingen die jij kunt toepassen. Overigens markeert dit ook het eindpunt van de ondersteuning voor Lords of the Fallen qua nieuwe content. De ontwikkelaar gaat zich nu volop op nieuwe projecten richten.