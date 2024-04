Als je PlayStation Plus Extra abonnee bent, kan je Fallout 4 downloaden en spelen, maar vanwege de current-gen update is dat plotseling niet meer mogelijk. Spelers lopen tegen het probleem aan dat de download niet langer beschikbaar is, wat voor enige frustratie zorgt.

Bethesda heeft aangegeven op de hoogte te zijn van het probleem en aan een oplossing te werken. Ze vragen om geduld, maar spelers die op die manier Fallout 4 op de PlayStation 5 willen spelen zullen hiertoe zeker de mogelijkheid krijgen. Het probleem zal dus op korte termijn verholpen worden.

“We’ve seen some confusion regarding the free Fallout 4 next-gen update for PlayStation Plus Extra members. The Fallout 4 next-gen update will be available to PlayStation Plus Extra members through the PlayStation Game Catalog. Your patience is appreciated while the teams work on this.”

Fallout 4 is echter ooit ook beschikbaar geweest via PlayStation Plus Essential, maar als je de native PlayStation 5 versie wilt spelen zal de PlayStation Store om een betaling vragen. Het ziet er dus naar uit dat de upgrade voor dit specifieke geval niet beschikbaar is en uit een antwoord van Bethesda op X lijkt dit ook niet te gaan veranderen.