De current-gen update van Fallout 4 verschijnt vandaag. De precieze tijdstippen zijn nu vrijgegeven en vind je hieronder in een handig overzicht, zodat je – waar je je ook bevindt – exact weet wanneer je weer de radioactieve woestenij kan betreden. In Noord-Amerika is dat al in de voormiddag; in onze regionen zal je geduld moeten uitoefenen tot 19:00 uur.

De PS5- en Xbox Series X|S-versies van de game zullen een Performance en Quality modus aan de game toevoegen, en dus hopelijk zo dicht mogelijk tegen een 4K-resolutie en/of 60fps komen. De precieze grootte van de update is nog niet bekend. Gaan jullie de game opnieuw uitproberen? Of heb je genoeg aan Fallout 76 en de recent uitgekomen tv-serie?