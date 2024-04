Met de naderende release van Destiny 2: The Final Shape is Bungie begonnen met het vrijgeven van meer informatie en beelden. Zo hebben we vandaag weer een nieuwe trailer en die legt de focus op de Dread. Een nieuwe vijand die in deze trailer terugkomt in de gestalte van de Harbinger en Weaver.

Deze twee vijanden hebben Strand als specialisatie, maar op een manier anders dan de Guardians. Zo kan de Harbinger spelers de lucht in werpen met een speer terwijl de Weaver spelers met Strand naar zich toetrekt. Ook hebben beide vijanden de beschikking over een Super, al wordt dat nog niet getoond.

Overigens is Strand niet het enige wat de Dread gebruikt, andere vijanden kunnen namelijk Stasis hanteren, wat we ongetwijfeld binnenkort in een andere trailer gaan zien. De uitbreiding staat gepland voor een release op 4 juni.