Bungie heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor Destiny 2: The Final Shape. In die uitbreiding zullen we daadwerkelijk de Traveler ingaan en dat is nogal een happening. Ook keert Cayde-6 terug daar waar uit de trailer ook blijkt dat je hulp lijkt te krijgen van Mithrax, Savathun en Caiatl.

In de beelden is ook The Dread te zien, een nieuwe vijand die gebruikmaakt van Strand en Stasis, dus het belooft behoorlijk wat te worden. Deze trailer vormt natuurlijk een opmaat naar wat komen gaat op 4 juni, wanneer The Final Shape officieel gelanceerd wordt voor Destiny 2.

Kort na die release mogen we op 7 juni de Raid van deze uitbreiding verwachten.