Op 4 juni verschijnt The Final Shape voor Destiny 2 en natuurlijk komt deze uitbreiding ook met een nieuwe Raid. Zoals gebruikelijk lanceert Bungie de Raid pas enkele dagen nadat de content is verschenen en dat is dit jaar niet anders.

De ontwikkelaar heeft aangekondigd dat deze Raid op 7 juni om 19:00 uur ’s avonds live gaat. Dit valt zoals gebruikelijk op een vrijdag, daar waar de uitbreiding zelf op dinsdag uitkomt. Normaal gesproken zit er iets meer tijd tussen beide releases, maar dit keer is er geen groei in power level met de nieuwe uitbreiding, waardoor langer wachten niet nodig is.

Met drie dagen tussen beide releases hebben spelers in ieder geval genoeg tijd om de campagne uit te spelen.