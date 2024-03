Bungie zou ons tot aan de release van The Final Shape bezighouden in Destiny 2 en ze voegen nu daad bij woord. De ontwikkelaar heeft namelijk een gloednieuwe modus voor de shooter aangekondigd: Onslaught. Deze modus verschijnt op 9 april via een update en vormt de kern van de Into the Light update, die de opmaat vormt naar het slotstuk van de huidige saga.

In Onslaught speel je met in totaal drie man en krijg je verschillende golven vijanden te verwerken op bekende, maar aangepaste Crucible maps. Het is aan jouw team om een specifieke plek te verdedigen tegen schade. Het doel hier is eenvoudig: blijf dit zo lang mogelijk volhouden.

Tussen de golven vijanden door zal je nieuwe verdedigingslinies kunnen opzetten, waaronder turrets, vallen en een Sweeper Bot. De modus komt in twee varianten, een standaard met 10 golven en een Challenge modus die je 50 golven voorschotelt. Bij deze tweede variant zal de locatie om de 10 golven veranderen.

Bungie heeft via een livestream meer van Onslaught laten zien, check het hieronder.