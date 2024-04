Normaal gesproken brengt Bungie tegen het einde van februari een nieuwe uitbreiding uit voor Destiny 2, maar voor The Final Shape besloot de ontwikkelaar vorig jaar dat het toch beter was om wat meer tijd te nemen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om te wachten tot 4 juni. In de tussentijd is wel Into the Light uitgebracht, een update met wat nieuwe activiteiten om spelers de komende twee maanden zoet te houden.

Into the Light is gisterenavond gelanceerd en komt met Onslaught, een nieuwe modus die je golven van vijanden voorschotelt waar je het tegen op moet nemen. Ook is Into the Light voorzien van een nieuwe Exotische missie. Om een indruk te krijgen van deze update check je de trailer hieronder.

In aanloop naar de release van The Final Shape op 4 juni heeft Bungie ook een gameplay trailer van die uitbreiding uitgebracht. Die laat natuurlijk actie zien, maar interessanter is nog dat deze uitbreiding een nieuwe factie introduceert: The Dread.

Minstens zo interessant is de Prismatic subklasse, die Light en Darkness met elkaar combineert. Voor het eerst zullen spelers de mogelijkheid krijgen om krachten van verschillende subklassen met elkaar te combineren, wat moet leiden tot het samenstellen van de ultieme Guardian.

Bungie gaf via een livestream gisterenavond meer informatie vrij en mocht je daar benieuwd naar zijn, dan kan je het hieronder terugkijken.