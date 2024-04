Katten zijn voor velen de ideale huisdieren. Vaak zijn ze poeslief en doen ze geen vlieg kwaad, al is dat natuurlijk lang niet altijd het geval. Katten kunnen ook een wild karakter hebben en als een gek door de huiskamer vliegen, uit het niets. Die ondeugende, wilde kant van katten zien we maximaal terug in Gori: Cuddly Carnage, waarvan de releasedatum bekend is gemaakt.

Wie nog niet bekend is met Gori: Cuddly Carnage, kan zich de game het best inbeelden als een hoop chaos. Je speelt als een skatende kat die het moet opnemen tegen kwaadaardige eenhoorns. Je voert coole tricks met je hoverboard uit en tegelijkertijd maak je de eenhoorns een kopje kleiner. Gooi daar de nodige portie bloed, vliegende ledematen en onthoofdingen bij en je hebt een zogeheten carnage, vandaar de titel.

Dit bloedvergieten begint op 29 augustus op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.