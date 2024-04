Hoewel het nog altijd wachten is totdat Nintendo met de officiële aankondiging komt van de Nintendo Switch opvolger, lekker er zo nu en dan nieuwe details. Ditmaal is het de Spaanse website Vandal die nieuwe informatie over de console heeft gedeeld.

Zij claimen informatie over de Nintendo Switch opvolger te hebben gekregen via fabrikanten van accessoires en op basis daarvan melden ze dat het platform wat groter is in omvang dan de huidige Switch. Wel is het nieuwe platform kleiner dan de Steam Deck.

Dit sluit aan op eerdere berichten dat het systeem zou beschikken over een 8-inch LCD-scherm, daar waar het scherm van de huidige Switch 6,2 (of 7 bij OLED) inch groot is. De vorm van de console zal verder erg lijken op hoe we de Switch nu kennen, waarbij er weer gewerkt wordt met los te koppelen Joy-Cons.

Die Joy-Cons zijn ietsje anders, want in plaats van dat je ze in de rails naast het scherm schuift, zouden ze bij de Nintendo Switch opvolger op basis van magneten werken. Hierdoor zou het platform niet compatible zijn met de Joy-Cons van de huidige Switch. De Pro controller zou wel met het nieuwe systeem moeten werken.

Tot slot: volgens Vandal mikt Nintendo op een release ergens begin 2025. Nintendo zou de hardware al wel gereed hebben om uit te brengen, maar ze wachten zodat de launch line-up qua titels sterker is. Iets wat eerder al gemeld werd overigens.