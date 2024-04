Als je Final Fantasy XVI speelt kan het voorkomen dat je in de New Game+ modus tegen een bug aanloopt die je belemmert progressie te boeken. Het gaat specifiek om een issue dat kan ontstaan als spelers New Game+ selecteren en dan de proloog overslaan. Indien de bug opduikt, zul je zien dat party members niet tevoorschijn komen, waardoor je op een gegeven moment niet verder kan.

Square Enix heeft aangegeven van het probleem op de hoogte te zijn en is bezig met een oplossing. Sterker nog, dit probleem heeft momenteel prioriteit bij de ontwikkelaar en zodra de oplossing beschikbaar is, volgt er gelijk een nieuwe update.

Mocht je last hebben van de bug, dan adviseert Square Enix om de opgeslagen data voor het starten van New Game+ te laden. Eenmaal in de game dien je dan naar een nieuwe locatie te reizen op de wereldkaart, de game op te slaan en die data te gebruiken voor New Game+. Belangrijk is om de proloog dan niet over te slaan.

Deze workaround zou moeten voorkomen dat je last krijgt van de bug, totdat er natuurlijk een permanente fix komt.