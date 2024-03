Final Fantasy XVI is voorlopig enkel verkrijgbaar op de PlayStation 5, maar daar komt in de nabije toekomst verandering in. Square Enix legt momenteel de laatste hand aan de pc-versie van de game en al blijft een officiële releasedatum vooralsnog uitblinken door zijn afwezigheid, toch gaan we er voorzichtig vanuit dat dit niet zo lang meer zou mogen duren.

In Famitsu gaf producer Naoki Yoshida alvast meer informatie over Final Fantasy XVI op pc. Zo zal de game daar lanceren met beide uitbreidingen – Echoes of the Fallen en het op 18 april verschijnende The Rising Tide – inbegrepen. Een extra reden om als pc-gamer binnenkort enthousiast richting de dichtstbijzijnde gameboer te rennen, als je het ons vraagt.