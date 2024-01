Beginnend met Final Fantasy VII Remake zijn veel van de nieuwe Final Fantasy releases (tijdelijk) exclusief beschikbaar voor de PlayStation. Dit zal ook het geval zijn met Final Fantasy VII Rebirth dat volgende maand uit wordt gebracht en het is het geval met Final Fantasy XVI, die vorig jaar uitkwam. Als we de geruchten mogen geloven zal dit voor zowel Final Fantasy VII Remake als Final Fantasy XVI in ieder geval gaan veranderen.

Volgens XboxEra oprichter Nick Baker is Microsoft in gesprek geweest met Square Enix om Final Fantasy VII Remake en XVI ook op Xbox consoles uit te brengen. De ontwikkeling van beide ports zou inmiddels al druk onderweg moeten zijn. Wanneer we een aankondiging of release mogen verwachten is echter nog niet duidelijk.

Het gerucht komt niet op een heel gek moment, een halfjaar geleden kondigden Xbox-baas Phil Spencer en Final Fantasy XIV en XVI producer Naoki Yoshida samen een Xbox-versie aan van Final Fantasy XIV. Tijdens deze gelegenheid werd ook benadrukt dat Xbox en Square Enix nog meer met elkaar samen zouden gaan werken om meer games uit te brengen op de Xbox. Deze belofte aan elkaar werd maar weer eens beklemtoont met de aanwezigheid van Visions of Mana bij de Xbox Developer_Direct showcase van afgelopen week.