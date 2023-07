Final Fantasy XIV is al jaren speelbaar op pc en de PlayStation, maar het was wachten tot de game ook naar de Xbox zou komen. De kogel is nu eindelijk door de kerk, het gaat daadwerkelijk gebeuren. Tijdens Final Fantasy XIV Fanfest kwam Phil Spencer het podium op om de komst van de game naar de Xbox Series X|S samen met Naoki Yoshida aan te kondigen.

De game zal officieel in de lente van 2024 worden uitgebracht, maar vooraf zal een beta plaatsvinden. Die zal gelijktijdig live gaan met update 6.5, die ergens in de komende maanden uitgerold wordt. Specifieke details moeten we echter nog even afwachten. De uiteindelijke release betreft de basis én de vier verschenen uitbreidingen. Het complete pakket dus.

Inbegrepen zit ook de Duty Support feature, waarmee nieuwe spelers de content met ondersteuning van AI-compagnons kunnen voltooien. Dit is een mooie manier om de game te leren kennen op eigen tempo. Verder zal de Expanded Trial overkomen naar de Xbox Series X|S, zodat spelers de game gratis kunnen ontdekken.

Via Twitter geeft Phil Spencer aan dat ze nauw met Square Enix zullen samenwerken om toekomstige games van de uitgever naar de Xbox te brengen. Het ziet er dus naar uit dat de vermeende moeilijkheden tussen beide bedrijven zijn opgelost.

Enjoyed being onstage with Yoshi-P and Kiryu-san to announce Final Fantasy XIV coming to Xbox. We’re thrilled that the Xbox community will join the Warriors of Light and we look forward to partnering closely with Square Enix on future games. pic.twitter.com/zq0ETkDFq1

De CEO van Square Enix, Takashi Kiryu, zegt met andere woorden hetzelfde:

” And one more thing, as CEO of Square Enix, we want to continue to deliver fabulous games to fans across the world, and of course we want to welcome the Xbox community as well, and starting with today’s announcement of Final Fantasy XIV coming in spring 2024, and whenever possible, we are planning to bring our games to Xbox for players around the world to enjoy. We’re really looking forward to working closely with Phil and the Xbox team to make this possible.”