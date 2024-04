De nieuwe Fallout tv-serie, die sinds 10 april beschikbaar is op Amazon Prime, deed het zeker niet slecht in zijn eerste week. In totaal hebben de kijkers meer dan 2,5 miljard minuten aan gezamenlijke kijktijd gespendeerd, wat van de serie de grootste originele streamingshow van de week maakt.

Met in totaal 473 minuten aan kijktijd voor de hele serie vertaalt dat zich naar maar liefst 5,2 miljoen kijkers. Een behoorlijk indrukwekkend aantal als je het ons vraagt. Het is dus zeker niet gek dat er een tweede seizoen is besteld.

Het succes van de serie weerspiegelt zich niet alleen in de kijkcijfers, maar ook de videogame sales schieten weer de hoogte in. Zo kende Fallout 4 een verkooppiek van 7500%, wat van de game even de meest verkochte game van Europa maakte. Wat hierbij ook hielp is dat je de current-gen versie van de game gratis krijgt als je Fallout 4 al bezit op de last-gen consoles.