Het reeds ferm uit de kluiten gewassen aanbod Marvelgames wordt binnenkort groter met Marvel Rivals, een multiplayershooter waarin gamers het als diverse Marvelhelden tegen elkaar kunnen opnemen in teams van zes. Omdat de maps waarop deze gevechten zullen plaatsvinden van cruciaal belang zijn, worden die nu één voor één aan ons voorgesteld.

Twee weken geleden zagen we zo Yggsgard al de revue passeren, een omgeving die duidelijk gebaseerd is op de Thor comics. Vandaag is het de beurt aan Tokyo 2099, een futuristische versie van Tokio die vermoedelijk haar inspiratie haalt bij de Spider-Man 2099 verhalen. Het onderstaande filmpje doet alvast het beste vermoeden. Zeker even kijken dus!

Marvel Rivals lijkt voorlopig enkel op pc te gaan verschijnen. Een precieze releasedatum is nog niet vrijgegeven.