Hoewel de E3 niet meer bestaat hoeven we ons in de tweede week van juni zeker niet te vervelen. De beurs mag dan zijn weggevallen, verschillende uitgevers organiseren gewoon traditiegetrouw een showcase. Zo hebben we op zondag 9 juni de Xbox Games Showcase en een dag later Ubisoft Forward.

Het hele gebeuren wordt echter afgetrapt met de Summer Game Fest Showcase, die op 7 juni zal plaatsvinden. Hoewel we nog niet weten wat we tijdens deze show mogen verwachten, heeft Geoff Keighley wel bekendgemaakt welke partijen meewerken en dat zijn er nogal wat.

Voor de Summer Game Fest Showcase, maar ook het evenement op de grond in Los Angeles, wordt er met maar liefst 55 partners samengewerkt. Dit zijn de volgende:

2K

Amazon Games

Annapurna Interactive

Arc Games

Atari

Bandai Namco Entertainment

Blumhouse Games

Bokeh Game Studio

Capcom

Day of the Devs

Deep Silver

Devolver Digital

Discord

Dolby

Electronic Arts

Embark Studios

Epic Games

Focus Entertainment

Funcom

HoYoverse

iam8bit

Indie Angels

Innersloth

Ironmace

Jyamma Games

Level Infinite

Magic the Gathering

Meta

NCSoft

NetEase Games

Netflix Games

Nexon

Niantic

PLAION

PlayStation

Pocketpair

Private Division

Razer

Recreate Games

Riot Games

S-GAME

Samsung Gaming Hub

Seasun Games

SEGA

SNK

Steam

Sunblink

Supercell

Thunderful Games

TiMi Studio Group

Torn Banner Studios

Ubisoft

Uncapped Games

WB Games

Xbox

Dit is overigens niet alles, want er zullen nog meer partijen aangekondigd worden naarmate we dichterbij begin juni komen. Verder zullen er ook nog wat onthullingen zijn tijdens de showcase, waardoor die partijen niet in dit overzicht genoemd worden.