2K Games brengt ons jaarlijks nieuwe sportgames en op een iets lagere frequentie komen er games in andere grote franchises uit. Dan denken we natuurlijk gelijk aan Mafia, BioShock en Borderlands. In elke franchise is een nieuwe titel in ontwikkeling, en dat al voor een vrij lange tijd. Het wordt dus tijd dat we er wat van gaan zien.

Dat gaat gebeuren, want tijdens de Summer Game Fest Showcase op 7 juni zal 2K games een nieuwe game aankondigen in één van hun grootste en meest geliefde franchises. De vraag is nu alleen om welke franchise het precies gaat. De kans is behoorlijk groot dat het één van de drie genoemde reeksen betreft. Wat denk jij dat het gaat worden?